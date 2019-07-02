Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 16 человек

В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек, судьба ещё девяти (в том числе одного ребёнка) остаётся неизвестной, со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона пишет «Интерфакс».

В свою очередь ТАСС сообщает о 14 погибших и 13 пропавших без вести. Среди пострадавших 760 человек, из них 155 госпитализированы.

Наводнение в Иркутской области произошло из-за сильных дождей и прорыва дамбы, в результате подтопленными оказались более четырёх тысяч жилых домов. В области ввели режим ЧС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда 662 миллиона рублей на выплаты пострадавшим.