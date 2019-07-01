Из-за наводнения в Иркутской области погибли 7 человек, ещё 9 пропали без вести

В результате наводнения в Иркутской области погибли семь человек, судьба ещё девяти человек, в том числе одного ребёнка, неизвестна, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Подтопления зарегистрированы в шести районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

К утру понедельника подтоплено 83 населённых пункта и почти семь тысяч домов. В области объявили режим чрезвычайной ситуации.

У моста федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией, образовался затор из снесённых потоком воды домов. Река затопила почти 900 домов, в которых живет 1,8 тысячи человек, а также 6 км трассы «Сибирь». Правительство Иркутской области обещает восстановить движение по трассе в течение двух дней, 1–2 июля.

По последним данным, уровень воды в Ие сейчас составляет 10,3 метра при критической отметке 7 метров; за сутки он опустился на 2 метра. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял почти 14 метров.

29 июня МЧС сообщало о пяти погибших, один из которых ребёнок, известно также о более 350 пострадавших, почти 100 из которых госпитализированы.