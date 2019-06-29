МЧС эвакуирует людей из затопленного села в Иркутской области. Есть погибшие

В городе Тулун Иркутской области прорыв дамбы привёл к резкому повышению уровня воды. На сегодняшний день подтопленными остаются 13 населённых пунктов.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, из зоны потопления уже вывезены 500 человек. В эвакуации тулунцев участвуют как аэролодки спасателей, так и водный транспорт местных жителей. При помощи вертолёта Ми-8 с крыш домов были спасены 8 человек.

На 29 июня уровень воды составляет 1357 сантиметров. Всего в Тулуне подтоплено 887 жилых домов.

Сейчас в Иркутской области введён режим ЧС. В зоне разгула стихии находится 31 населённый пункт в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах.

По данным РИА Новости, всего подтоплены 3735 жилых домов и 3747 приусадебных участков. Также в зону затопления попали 32 социально значимых объекта, 17 участков автодорог и 13 мостов.

Как сообщает местный портал «Иркутск сегодня», в деревне Евдокимовка Тулунского района погибли два человека. 27 июня супружеская пара отказалась от предложенной эвакуации, но вечером того же дня они всё же решили уплыть из села на лодке с соседом. В результате несчастного случая супруги погибли. Также при попытке самостоятельной эвакуации в п. Евдокимовский бесследно исчезли 8-летний мальчик и 86-летний мужчина. Их лодка перевернулась. Тела до сих пор не найдены.