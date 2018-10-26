Навальный потребовал изъять у главы Росгвардии дачу (ВИДЕО)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в эфире YouTube-канала «Навальный Live» потребовал изъять дачу главы Росгвардии Виктора Золотова, которая ранее находилась в госсобственности.

«Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно. Но Фонд борьбы с коррупцией и я лично написали заявления… Мы начнём публичную борьбу за то, чтобы дача Золотова, абсолютно неправомерно изъятая, фактически украденная у государства, вернулась государству обратно», — сказал Навальный.

Он добавил, что считает всё имущество Золотова «незаконным обогащением».

ФБК попросил подмосковное управление Росимущества провести проверку и изъять дачу Золотова в посёлке Калчуга Малая, где ранее жил Анастас Микоян. Также фонд обратился в Минкульт с просьбой признать дачу памятником культуры, отметил Навальный.

Напомним, в сентябре Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль из-за расследования ФБК, пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную». После освобождения из-под ареста Навальный принял вызов главы Росгвардии, предложив провести дебаты на федеральном телеканале. Золотов отказался, мотивировав это тем, что «приглашал его на другое».