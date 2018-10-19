«Я его на другое приглашал». Золотов отказался от дебатов с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов «потом решит», как ответить политику Алексею Навальному, который в ответ на вызов на дуэль вызвал его на теледебаты, пишет «Интерфакс».

«Дебаты? Я его на другое приглашал. Поэтому мы с ним не сходимся», — заявил он.

Директор Росгвардии объяснил, что предлагал Навальному «спортивное соревнование, не более того».

«Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером. Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет. После этого как раз к этому вопросу вернёмся», — сказал Золотов.

Напомним, 11 сентября Золотов опубликовал видеообращение к Навальному. Он отверг обвинения политика в коррупции и вызвал его на дуэль, предоставив ему выбор площадки и способа борьбы. Обращение он опубликовал, когда Навальный отбывал 30 суток административного ареста и не мог быстро отреагировать.

Накануне, 18 октября, Навальный в качестве дуэли предложил Золотову поучаствовать с ним в дебатах в прямом эфире любого федерального канала и дал ему неделю на размышление. Он также обвинил директора Росгвардии в воровстве и коррупции.