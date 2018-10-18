Навальный ответил на вызов главы Росгвардии Золотова (ВИДЕО)

Алексей Навальный в опубликованном на его YouTube-канале видеообращении вызвал главу Росгвардии Виктора Золотова на дебаты.

По мнению Навального, Золотов записал видеообращение для того, чтобы заставить его «молчать» о генерале и его деятельности. Он подчеркнул, что продолжит задавать вопросы — например, как его сын Роман в 23 года купил 88 соток земли в Барвихе и 160-метровую квартиру в Москве.

«Раз вы решили возрождать замечательные традиции, то знаете, что и вид дуэли, и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала, или второго канала, или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их всё равно посмотрят миллионы людей», — сказал он.

Оппозиционер предложил Золотову «прислать секундантов» для уточнения условий дебатов. В соответствии с дуэльным кодексом Навальный дал главе Росгвардии неделю для ответа.

Напомним, Виктор Золотов записал видеообращение к Навальному и вызвал его на дуэль 11 сентября. Он ответил на расследование ФБК о закупках продуктов для спецслужбы у единственного поставщика по завышенным ценам. Золотов отметил, что Росгвардия сама борется с коррупцией, и посоветовал Навальному заняться чем-либо другим, так как «в вопросах поставок, вопросах непосредственного заключения контрактов ценовая составляющая, пролонгация с добросовестными поставщиками продуктов питания» не является его темой.

Во время публикации обращения Золотова Навальный отбывал административный арест за нарушения организации уличной акции. После освобождения в конце сентября его повторно арестовали. В общей сложности он провёл в спецприёмнике 50 суток и вышел на свободу 14 октября.