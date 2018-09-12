«Презираю как вора и труса». Юлия Навальная ответила главе Росгвардии

Жена Алексея Навального Юлия ответила в Инстаграм на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего её мужа «на дуэль».

«Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью», — написала Юлия Навальная.

Она добавила, что воспринимает обращение Золотова как угрозу её мужу и всей семье, но не испытывает страха.

«Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову — презрение. Я презираю его как вора и труса», — пишет жена Алексея Навального.

По её мнению, Золотов - трус, потому что выпустил обращение именно в тот момент, когда Навальный находится под административным арестом и «не может не то что ответить, а даже посмотреть».

«Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкреплённых железными доказательствами», — продолжает Навальная.

Алексей Навальный, подчеркнула его жена, ответит Золотову, когда выйдет на свободу.

Напомним, глава Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября выпустил видеообращение, в котором вызвал политика Алексея Навального на дуэль. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным, о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии.