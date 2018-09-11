Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль (ВИДЕО)

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на опубликованные Фондом борьбы с коррупцией данные о нарушениях ведомства при закупках, пишет РИА Новости.

Обращение Золотова опубликовано на официальном YouTube-канале Росгвардии.

«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

7 минут Золотов эмоционально говорит всё, что думает о расследовании фонда Навального и о нём самом. Золотов отметил, что вопросы поставок питания Нацгвардии в действительности не составляют интерес для Навального, которого он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном». Глава Нацгвардии предупредил, что отказывшись от дуэли, Навальный прослывёт «слизняком».

Напомним, ФБК 23 августа опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. Как выяснили сотрудники фонда, после того как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. Владельцем «Дружбы народов» числится Борис Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия.

Сам Навальный сайчас отбывает очередной административный арест, до его освобождения остается около двух недель. Между тем, видео ФБК о Росгвардии с 23 августа набрало 2 миллиона просмотров на его Youtube-канале.