Навального отпустили из полиции

Оппозиционер Алексей Навальный был отпущен из отделения полиции менее чем через полтора часа после задержания, написал сам политик в Twitter.

«Привезли в ОВД "Якиманка". Говорят, что через 10 минут отпустят и даже отвезут на работу», — написал он.

Позже Навальный подтвердил, что его отпустили.

«Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — написал оппозиционер.

Ранее Навальный сообщил, что его задержали на выходе из стоматологической клиники, которую он посещал сегодня.

Также 22 февраля был задержан глава штаба Навального Леонид Волков. По словам Волкова, он собирался вылететь в Уфу, когда к нему подошли сотрудники второго оперативного полка ГУ МВД Москвы. Причины задержания пока не озвучиваются.

Также стало известно о задержаниях руководителей региональных штабов политика в двух регионах.

Вечером 19 февраля в аэропорту Шереметьево задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Позже суд признал его виновным в организации несанкционированной акции 28 января и арестовал на 10 суток.