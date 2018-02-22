Главу штаба Навального задержали в аэропорту Шереметьево

22.02.2018 15:32
Глава штаба политика Алексея Навального Леонид Волков задержан в аэропорту Шереметьево, сообщил в Twitter сам Волков.
Меня в Шрм (вылетал в уфу) задерживают, второй оперполк
— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 22 февраля 2018 г.
По словам Волкова, он планировал вылететь в Уфу. В группе «Команда Навального | Уфа» во «ВКонтакте» сообщается, что политик планировал провести встречу в уфимском штабе с местными волонтёрами и сторонниками.
Ранее, 20 февраля, в аэропорту Шереметьево задержали главу Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Симоновский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении правил организации массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП) и арестовал на 10 суток.
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Александр Михайлов