Полиция задержала Алексея Навального

Сотрудники полиции задержали политика Алексея Навального, сообщил в Twitter сам оппозиционер.

«Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — написал он.

Ранее Навальный предположил, что его не арестовали после митинга 28 января, потому что планируют сделать это позже, чтобы он был изолирован во время выборов президента России 18 марта.

«Почему? Потому что, если посадить меня 28 января, я выйду на свободу 28 февраля. А Путин хочет, чтобы я был изолирован непосредственно перед выборами, а желательно во время выборов. Поэтому предполагаю, что меня посадят с таким расчётом, чтобы я 18 марта провёл в камере», — считает Навальный.

Также 22 февраля в аэропорту Шереметьево правоохранители задержали главу штаба Навального Леонида Волкова, а накануне суд арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Губанова на 10 суток.