Начальник спецприёмника попросил приостановить арест Навального на время лечения

Начальник московского спецприёмника №1 обратился в суд с просьбой приостановить арест Алексея Навального до момента выздоровления, пишет «Дождь».

Об обращении сообщили на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест. Адвокат политика Ольга Васильева сообщила, что не знала о таком обращении. Сам Навальный на заседании не присутствует.

Ранее Михайлова просила суд дать возможность организовать медицинскую экспертизу, которую нельзя провести в спецприёмнике. В своей жалобе Навальный сообщал, что ему необходимо специализированное лечение, и добавил, что в больнице только сняли отёк, но не выясняли причину болезни, а лечащего врача фактически не допустили. Как заявила Васильева, предположение, что его могли отравить химическими веществами, не проверено, поэтому отправлять его обратно в спецприёмник «непрофессионально» и «неправильно».

Напомним, 24 июня Симоновский районный суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга из-за того, что он выступил с предложением устроить митинг у мэрии Москвы.

28 июля Навального госпитализировали из спецприёмника с диагнозом «острая аллергическая реакция». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что у политика «сильный отёк лица и покраснение кожных покровов», врачи ещё не определили источник реакции. Уже 29 июля Навального выписали и вернули в спецприёмник, несмотря на возражения защиты.