Навального выписали из больницы и отправили в спецприёмник

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выписан из больницы после приступа острой аллергии («крапивницы»), сообщила «Дождю» личный врач Навального председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Она сообщила, что оппозиционера отправили обратно в спецприёмник.

«Я всё что могла сделала: убеждала коллег, что его нужно оставить на наблюдение по крайней мере на трое суток, до того момента, как будут готовы основные анализы и проведены исследования. Но, к сожалению, его под конвоем увезли в спецприёмник», — сказала Васильева.

Она отметила, что поставленный ему диагноз («контактный дерматит») должен проявляться в тех местах, с которыми был контакт, а у Навального было поражено всё тело. Васильева добавила, что повторная интоксикация может быть усугублена анафилактическим шоком, «серьёзной аллергической реакцией, которая может привести к летальному исходу».

Напомним, 24 июля Навального арестовали на 30 суток за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) в связи с анонсом в Facebook акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Из спецприёмника Навального госпитализировали с приступом острой аллергии.

Позже Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии Навального могли спровоцировать «неопределённые химические вещества». Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил, что у Алексея Навального диагностировали аллергическую реакцию, известную как «крапивница».