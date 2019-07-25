Суд арестовал Навального на 30 суток за пост в Facebook

Симоновский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток, пишет Znak.com.

Навального признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за пост в Facebook, где он якобы призывал людей выйти на несогласованную акцию протеста 27 июля к зданию мэрии. Кроме того, по версии полиции, Навальный, участвуя в митинге 20 июля, также призывал людей к участию в несогласованной акции у здания мэрии Москвы.

Во время судебного разбирательства суд отклонил все ходатайства Навального и его адвоката Ольги Михайловой: о прекращении дела, переносе рассмотрения дела в Тверской суд по месту якобы совершённого правонарушения, о вызове на допрос полицейских, которые составляли протокол в отношении Навального. Политик заявил в суде, что в посте в Facebook он не призывал никого никуда выходить.

«Я написал: "А почитайте заявление независимых кандидатов. Они предлагают в случае их нерегистрации собраться 27 июля у мэрии". Здесь нет призывов!» — подчеркнул оппозиционер.

В посте, ставшем причиной разбирательства, опубликована ссылка на мероприятие в Facebook — речь идёт о несогласованной акции, на которую независимые кандидаты намерены выйти 27 июля, требуя регистрации на выборах в Мосгордуму. Во время изучения доказательств вины Навального судья предложил посмотреть видеоматериалы, представленные полицией. На видео, которое показали участникам процесса, был запечатлён Навальный, которого сегодня утром снимали силовики во время подписания бумаг в ОВД, куда был доставлен политик после задержания.

«И что это доказывает?» — возмутился Навальный.

Он отметил, что «это самый неряшливый протокол», который составляли в отношении него.

Перед тем как судья ушёл в совещательную комнату, Навальный заявил ходатайство об отложении срока отбывания административного ареста.

«Я 27 июля должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму, а 29 июля — на концерте Rammstein, где должен подпевать песням Sonne, Puppe и Deutschland», — сказал суду Навальный.

Напомним, 20 июля прошёл согласованный митинг «Либертарианской партии России» за допуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах. По данным «Белого счётчика», митинг посетило порядка 22,4 тысячи человек, по информации пресс-службы ГУ МВД по Москве — 12 тысяч.

Накануне, 24 июля, главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») из-за несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как говорится в сообщении СКР, по данным следствия, «участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома». Следствие считает, что действия «указанных лиц» были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий. В рамках следствия планируется провести допросы «организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований».