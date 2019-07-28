Алексея Навального госпитализировали из спецприёмника с приступом аллергии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который сейчас отбывает 30 дней ареста, перевезён из спецприемника в больницу № 64.

«Медиазона» сообщает, что политика увезли в больницу на машине скорой помощи и госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что источник аллергической реакции не определили.

«За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — подчеркнула Ярмыш, добавив, что сейчас политик находится в палате под охраной полицейских.

Навального задержали 24 июля во время пробежки. Симоновский райсуд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. По версии обвинения, политик призывал людей выйти на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля.