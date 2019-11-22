Начальник полиции Нижнего Тагила обещал взять на личный контроль дело 7-летнего ребёнка, которому пьяный мужчина прострелил голову

Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров пообещал взять на личный контроль расследование дела 7-летнего мальчика, который минувшим летом получил пулевое ранение в голову из пневматического ружья в садах на Ольховке.

«С моей стороны будут приняты все меры как начальником гарнизона полиции, попробуем проконсультироваться у необходимых специалистов, если будет необходимо, обратимся в госпиталь МВД, я подключу депутатов Законодательного Собрания, окажем семье всю необходимую материальную помощь. Что касается уголовного дела, я лично проконтролирую ход расследования, и до логического конца постараемся довести в кратчайшие сроки. Однозначно, будет решен вопрос о возмещении вам морального ущерба, и затрат на лечение вашего сына», — заявил Абдулкадыров.

Напомним, трагедия произошла 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК. Нетрезвый 35-летний мужчина стрелял из пневматической винтовки по пустым пивным банкам. Одна из пуль попала в мальчика, который гулял в компании друзей в 50 метрах от импровизированного тира. После случившегося стрелок попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. В распоряжении АН «Между строк» оказалась видеозапись происшествия, на которой видно, что в тот вечер стреляли несколько человек.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В настоящее время пострадавший ребёнок находится в коме в реанимационно-анестезиологическом отделении детской городской больницы № 9 Екатеринбурга. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Мальчику пришлось удалить большой участок мозга.