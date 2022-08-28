На «Уралвагонзаводе» прокомментировали инцидент с танковым снарядом, который попал в дачный домик в Нижнем Тагиле

На «Уралвагонзаводе» создана специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины попадания танкового снаряда в дачный домик.

Напомним, накануне около 15:10 на территории коллективного сада № 3 Треста 88 на Вагонке в дачный дом упал танковый снаряд. В этот момент в доме за обеденным столом сидели люди. Снаряд пробил крышу дома и попал в холодильник. Поскольку боеприпас был без взрывчатого вещества, то никто из людей не пострадал. Полуразрушенный корпус снаряда остановился на одном из этажей дома.

«При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Сейчас “Уралвагонзавод” проводит ремонтные работы по устранению повреждений», — отметили в пресс-службе предприятия.

