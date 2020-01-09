На Украине объявили день траура по погибшим при авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днём траура в связи с катастрофой самолёта «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщается на сайте украинского президента.

В день траура на зданиях государственных учреждений и предприятий будут приспущены флаги Украины. Также будут отменены развлекательные мероприятия и изменены программы теле- и радиопередач.

Напомним, самолёт «Международных авиалиний Украины» разбился накануне после вылета из аэропорта Тегерана. По данным украинских властей, на борту находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера. После катастрофы «Международные авиалинии Украины» приостановили полёты в Тегеран. Об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полётов над Ираном также сообщили другие авиакомпании.