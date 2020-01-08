В Киеве уточнили число погибших украинцев в крушении самолёта в Иране

На борту упавшего в Иране Boeing 737, принадлежавшего украинской авиакомпании, было 11 граждан Украины, большинство из них — сотрудники авиакомпании. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны в Facebook. Украинское гражданство имели два пассажира и все девять членов экипажа.

Согласно официальным данным СНБО, всего на борту было 168 пассажиров, в авиакатастрофе никто не выжил.

Telegram-канал «Украина 24/7» со ссылкой на свои данные сообщаает, что, помимо граждан Украины, на рейсе «Международных линий Украины» из Тегерана находились 71 гражданин Ирана, 73 канадца, восемь граждан Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо граждан Германии и три британца. При этом данные по числу украинских граждан отличались от официальных — 15 человек, в том числе 13 членов экипажа. Россиян в самолёте не было.

По данным управления ЧС Исламской Республики Иран, в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца. Представитель Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима исключил вариант крушения самолёта вследствие столкновения с ракетой и подчеркнул, что причина может быть только технической.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок, говорится в её сообщении на странице в Facebook. Авиакомпания выразила соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы и пообещала оказывать им поддержку.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении телеграмму агентства.

UPD: Позже авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала официальный список 167 пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета. Ранее был опубликован список девяти членов экипажа лайнера.

سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره سقوط هواپیمای اوکراینی: مرکز کنترل و مدیریت بحران هواپیمایی ۶:۲۲ اعلام حادثه کرد که سریعا تیم‌های عملیاتی اعزام شدند بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است#سقوط_هواپیما pic.twitter.com/QvCWCP7yd5 — خبرگزاری تسنیم ---- (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020