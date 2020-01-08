В Иране разбился украинский Boeing с 180 пассажирами на борту

В Иране разбился Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев. На борту находились 180 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту Boeing 737 «Международных украинских авиалиний», погибли, пишет Reuters со ссылкой на иранское ТВ. Позже эту информацию подтвердили в украинском МИДе.

По некоторым данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли российские граждане на борту разбившегося самолёта.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Причиной аварии называется техническая неисправность. Последняя информация о местоположении самолёта была получена в районе города Паранд недалеко от Тегерана, сообщает сервис Flightradar24.