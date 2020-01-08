Опубликован официальный список пассажиров разбившегося Boeing 737

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала официальный список 167 пассажиров, находившихся на борту самолёта, разбившегося 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Всего в списке 167 человек, более половины из них не являются ни гражданами Ирана, ни гражданами Украины.

Среди погибших пассажиров значатся только две гражданки Украины — Ольга Кобюк 1958 года рождения и Елена Малахова 1981 года рождения. Ранее был опубликован список девяти членов экипажа лайнера — трое пилотов (Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко) и шестеро бортпроводников (Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лыхно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб).

По данным главы украинского МИДа Вадима Пристайко, в катастрофе погибли также 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции.

Напомним, Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал сразу после взлёта в Тегеране в ночь на 8 января. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь крушения Иран обстрелял две военные базы США в Ираке, выпустив в общей сложности более десятка ракет. Тегеран заявил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.