В ночь на 8 января Иран обстрелял две базы в Ираке, где базируются американские военные. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. В общей сложности было выпущено более десятка ракет, сообщили в Пентагоне. Ракеты были выпущены из иранской провинции Керманшах, которая граничит с Ираком, сообщили власти Ирана.

«Приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и направлены по меньшей мере на две иракские военные базы, на которых размещается американский и коалиционный персонал — Айн аль-Асад и Эрбиль», — цитирует ТАСС сообщение Хоффмана.

В результате атаки погибли по меньшей мере 80 человек, утверждают иранские государственные телеканалы. Среди американцев погибших нет, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Жертвами стали иракцы, которые также находились на базе, уточняет CNN со ссылки на источник. Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон оценивает численность жертв и масштаб разрушений и что он сообщит более конкретные данные позднее.

«Иран выпустил ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас проходит оценка жертв и повреждений. Пока все идет хорошо! На сегодняшний день у нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире», — написал Трамп в Твиттере.

Атака Ирана стала ответом на гибель из-за ударов США иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Накануне, 7 января, власти Ирана анонсировали «13 вариантов» ответа на действия США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана Али Шамхани, каждый из этих ударом будет для США худшим «кошмаром» в истории.