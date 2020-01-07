Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 разных сценариев ответа на уничтожение американцами Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом сегодня, 7 января, сообщил секретарь Совбеза Али Шамхани, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars. По словам Шамхани, «даже самый щадящий из них (вариантов мести. — Прим. ред.) может стать историческим кошмаром для США».

«Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», — отметил секретарь Совбеза.

Сегодня парламент Ирана принял законопроект, который приравнивает Пентагон и армию США к террористическим организациям. Документом также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения «Аль-Кудс» — 200 млн евро из Фонда национального развития. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ираку серьёзными санкциями, если Багдад будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере». Сегодня в Ираке находится около 5,2 тысячи американских солдат.

Напомним, после того как шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде, США решили нанести ответный удар и убили Сулеймани, которого считали инициатором многих вооружённых акций. Приказ о начале операции отдал лично президент США Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп, в свою очередь, пригрозил ударом по 52 объектам на иранской территории в том случае, если пострадают граждане США. Другие страны призвали обе стороны к сдержанности и поиску компромисса.

Похороны генерала Касема Сулеймани сегодня завершились в иранском Кермане трагично. После начала траурного шествия произошла давка. В результате неё погибли 35 человек, ещё 48 пострадали, пишет «Медуза» со ссылкой на Associated Press и государственное телевидение Ирана.