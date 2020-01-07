Политика

Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

07.01.2020 17:13

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 разных сценариев ответа на уничтожение американцами Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом сегодня, 7 января, сообщил секретарь Совбеза Али Шамхани, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars. По словам Шамхани, «даже самый щадящий из них (вариантов мести. — Прим. ред.) может стать историческим кошмаром для США».

«Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», отметил секретарь Совбеза.

Сегодня парламент Ирана принял законопроект, который приравнивает Пентагон и армию США к террористическим организациям. Документом также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения «Аль-Кудс» — 200 млн евро из Фонда национального развития. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ираку серьёзными санкциями, если Багдад будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере». Сегодня в Ираке находится около 5,2 тысячи американских солдат.

Напомним, после того как шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде, США решили нанести ответный удар и убили Сулеймани, которого считали инициатором многих вооружённых акций. Приказ о начале операции отдал лично президент США Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп, в свою очередь, пригрозил ударом по 52 объектам на иранской территории в том случае, если пострадают граждане США. Другие страны призвали обе стороны к сдержанности и поиску компромисса.

Похороны генерала Касема Сулеймани сегодня завершились в иранском Кермане трагично. После начала траурного шествия произошла давка. В результате неё погибли 35 человек, ещё 48 пострадали, пишет «Медуза» со ссылкой на Associated Press и государственное телевидение Ирана.

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