Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае враждебности со стороны Багдада

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьёзными санкциями, если Багдад будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере». По его словам, «иранские санкции покажутся мелочью».

«В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака… Каких они не видели никогда, иранские санкции покажутся мелочью»,— сказал журналистам Трамп.

Также президент добавил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатит за строительство авиабазы, на которое были потрачены миллиарды долларов американских средств.

«Там у нас находится очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за неё», — цитирует Трампа РИА Новости.

США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четверо американских военных. После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций. Иран пригрозил отомстить.

На фоне обострения отношений между странами 5 января парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства страны прекратить действие соглашения от 2014 года, позволившее США и другим странам разместить в Ираке свои войска. Сегодня в Ираке находится около 5,2 тысячи американских солдат.