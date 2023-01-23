На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП погиб пассажир

В минувшую пятницу, 20 января, на 312-м километре автотрассы Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек. По информации ГИБДД, 49-летний водитель грузовика Hino врезался в припаркованный на правой обочине прицеп Schmitz Cargobullscs. От удара смертельные травмы получил 32-летний пассажир Hino. Водитель грузовика не пострадал.

Мужчина рассказал дорожным полицейским, что направлялся из Верхней Салды в Екатеринбург. Во время пути его ослепило солнце, он потерял управление и врезался в прицеп, стоявший на обочине.

Напомним, трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вошла в число самых опасных дорог Свердловской области. Там за 2022 год произошло 68 ДТП, погибли 25 человек, 116 получили травмы.