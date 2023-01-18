Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов вошла в число самых опасных дорог Свердловской области

В УГИБДД Свердловской области назвали топ-6 самых опасных дорог. В этот список вошла трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где за 2022 год произошло 68 ДТП, погибли 25 человек, а 116 получили травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции, наиболее аварийными оказались федеральные дороги: Екатеринбург — Тюмень, где за год произошло 102 ДТП (29 погибших, 129 раненых), Екатеринбург — Шадринск — Курган, там за год зафиксировано 27 ДТП (5 погибших, 51 раненых), Екатеринбург — Пермь (80 ДТП, 25 погибших, 98 раненых). На региональной Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) произошло 40 ДТП (12 погибших, 54 раненых), а на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск за год случилось 25 ДТП (9 погибших, 37 раненых). В общей сложности за год на этих трассах в ДТП погибли около 100 человек.

Среди основных причин аварий — выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима, проблемы при переезде перекрёстка, а также нарушение ДТП при обгоне и неверный выбор дистанции.