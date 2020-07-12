На Таймыре произошёл разлив 44,5 тонны топлива из-за разгерметизации трубы «Норникеля»

В районе посёлка Тухард на Таймыре 12 июля произошёл разлив 44,5 тонны авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу» (входит в ГМК «Норникель»).

Как пишет Znak.com со ссылкой на заявление пресс-службы компании, разгерметизация длилась примерно 15 минут. Сейчас на месте ЧП работают аварийные службы. В компании отметили, что угрозы жизни и здоровью людей на территории нет.

«Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива», — сообщается на сайте «Норильсктрансгаза».

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». По данным Генпрокуратуры, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоёмы: реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, почти в 148 млрд рублей.

По факту разлива топлива возбуждены три уголовных дела: по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), статье 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Все уголовные дела о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы в центральный аппарат СК.