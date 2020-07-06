Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей ущерб экологии от разлива топлива в Норильске

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске почти в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

«Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. <...> В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведён расчёт вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». По данным Генпрокуратуры, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоёмы: реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз.

По факту разлива топлива возбуждены три уголовных дела: по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), статье 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Все уголовные дела о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы в центральный аппарат СК.