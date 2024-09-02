На стиле в Тагиле. Разбираем модные образы депутатов городской думы Нижнего Тагила Алексея Балыбердина и Юлии Ефименко

В рубрике «На стиле в Тагиле» мы разбираем образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. А поможет нам в этом стилист, имидж-консультант Маша Новак. Для удобства все герои разбиты по парам. Мы уже изучили look главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его пресс-секретаря Аллы Жернаковой, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова и депутата городской думы Нижнего Тагила Ирины Артамоновой, главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, депутата городской думы Нижнего Тагила, директора телекомпании «Телекон» Ирины Пудовкиной, а также депутатов Гаджи Абдулова и Галины Масликовой. Финальную пару составили вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин и депутат от НТМК Юлия Ефименко.

Алексей Балыбердин

Либо мы имеем дело с профессиональной командой по созданию имиджа, либо у Алексея Владимировича есть огромный талант и потенциал освоить новую профессию, потому что в плане подбора образов равных ему просто нет.

Чёткость и собранность образов в деловом стиле, каждый выход словно дипломная работа профессионального стилиста. Просто браво!

Образы для неформальных встреч стратегически скомплектованы очень грамотно: сдержанно, функционально, понятно. С первых трёх секунд бессознательно у собеседника формируется образ надёжного политика, человека, которому можно поручить, доверить любой вопрос и быть уверенным в его решении.

Юлия Ефименко

Образы Юлии условно можно поделить на аутфиты для официальных мероприятий и более расслабленные для неформальных встреч без строгого протокола. Но всё же есть нечто общее, что объединяет все стилеобразующие решения директора по персоналу, а именно классический подход при выборе формы и цвета каждой единицы гардероба.

Если говорить об одежде так называемой официальной группы, как правило, это брючный костюм, скроенный по мужскому типу. Такой крой призван заквадратить силуэт, делая его более основательным, монументальным, вызывающим доверие, внушающим авторитет.

Усреднённость длины и посадки выдают практичного человека, для которого в приоритете всегда будет утилитарность, а не эстетизация или текущие тренды. Цветовая палитра выдержана в соответствии с деловым дресс-кодом: классические тёмные оттенки серого, чёрный, коричневый и тёмно-синий.

Но было бы ошибкой считать, что все образы официальной группы сухи, сдержаны и лишены всякой женственности. Почти каждый образ имеет ту или иную деталь, которая раскрывает перед нами утончённую любительницу элементов аристократического ретро: винтажные серьги графичной формы, различные платки каре с геометрическими принтами и пуговицы в ретро-стиле.

Любовь к эстетике ретро и утончённому аристократизму ярче всего прослеживается в одежде из группы для неформальных мероприятий. Тут и отсылки к романтической теме моря (сочетание тёмно-синего и красного, полоска), эксперименты с цветовой палитрой (брючный костюм в оттенке разбелённый голубой, блуза в горошек), явная любовь к английской классике (твид, клетка). Но тяга к удобным гаджетам (часы Apple watch) также не чужда нашей героине.

Составляя стильный портрет по представленным образам, можно сделать вывод, что перед нами человек чёткий, структурный, который придерживается классических, традиционных взглядов, но от креативных новшеств и творческого подхода в решении вопросов не отказывается. Главное, чтоб эмоциональное не перевешивало рациональное и не мешало удобству и функциональности.