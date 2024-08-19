На стиле в Тагиле. Разбираем модные образы главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова и депутата городской думы Нижнего Тагила Ирины Пудовкиной

В рубрике «На стиле в Тагиле» мы разбираем образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. А поможет нам в этом стилист, имидж-консультант Маша Новак. Для удобства все герои разбиты по парам. Мы уже изучили look главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его пресс-секретаря Аллы Жернаковой, а также руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова и депутата городской думы Нижнего Тагила Ирины Артамоновой. Сегодня проинспектируем наряды главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова и депутата городской думы Нижнего Тагила, директора телекомпании «Телекон» Ирины Пудовкиной.

Дмитрий Летников

Дмитрий Геннадьевич является наглядным примером того, что деловой стиль может быть совсем не скучным, а напротив, запоминающимся и индивидуальным. Это тот случай, когда образы демонстрируют разнообразие палитры и принтов, не выходя при этом за рамки дресс-кода. Бессознательно такой подход считывается как полная удовлетворённость своей деятельностью, максимальное погружение в рабочие вопросы. Человек транслирует окружающим, что он на своём месте, и тем самым с помощью внешнего образа формирует доверие к своей персоне.

Если рассматривать аутфиты с точки зрения геометрии, преобладают квадратные формы. Стратегически очень верное решение, уравновешивающее и гармонизирующее пропорции. Я бы рекомендовала погрузиться в эту тему ещё глубже и добавить в гардероб двубортные модели пиджаков. А вот длину брюк в некоторых аутфитах можно смело укорачивать, ведь, даже если вы предпочитаете свободный крой в одежде, ни при каких обстоятельствах деловые брюки не должны образовывать складку в районе голени.

Сложно сказать что-то относительно образов неформальной группы, их значительно меньше, выводы делать сложно, но по эксперименту с цветом есть ощущение, что в данном случае Андрей Геннадьевич «играет не на своём поле» и выбор образов деловой группы у него получается гораздо удачнее.

Ирина Пудовкина

В плане имиджа к Ирине Анатольевне как к директору телекомпании особых вопросов не возникает. Да, тут нет хорошо продуманной и проработанной имидж-стратегии. Да, одежда выполняет свою прямую функцию: прикрывает, защищает, и только. Хотя должность открывает большой простор для интересных, запоминающихся решений.

Можно выделить любовь героини к удобной одежде в спортивной эстетике, она часто использует её в повседневных комплектах. Есть даже попытки внедрить её в деловой стиль, и это совсем не идёт на пользу имиджу. В образе общественного деятеля, депутата такие эксперименты нежелательны, тем более когда они происходят без помощи профессионала.

В целом можно сказать, что образ Ирины Анатольевны ещё не оформился окончательно, героиня будто бы находится в поиске и продолжает эксперименты с одеждой. По идее, в этом нет ничего страшного, но только при одном условии: если такие эксперименты не получают освещения. В противном случае вы упускаете возможность быть лидером общественности и тем самым доносить смыслы, важные мысли и посылы. А как мне кажется, это основная задача директора телекомпании.