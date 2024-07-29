На стиле в Тагиле. Разбираем модные образы главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его пресс-секретаря Аллы Жернаковой

Не откроем секрет, если скажем, что публичные люди стараются следить за своим внешним видом. И речь не только об актёрах, музыкантах или блогерах, но и о топ-чиновниках и депутатах. Мы привыкли видеть их в строгих деловых костюмах согласно дресс-коду, но даже при выборе повседневной одежды некоторые ВИПы пытаются обозначить свой стиль.

В новой рубрике «На стиле в Тагиле», которая будет выходить по понедельникам, мы разберём образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. А поможет нам в этом стилист, имидж-консультант Маша Новак. Для удобства мы разобьём всех героев по парам. И начнём с мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и руководителя пресс-службы городской администрации Аллы Жернаковой.

Владислав Пинаев

При анализе аутфитов для различного рода мероприятий, как официальных, так и неформальных, у наблюдателя возникает, а затем укрепляется ощущение некой несобранности и неопрятности. В группе образов для формальных встреч на первый взгляд всё отлично: строгий костюм, классическая обувь, белая рубашка. Но при ближайшем рассмотрении взгляд цепляют заломы, складки, мятый материал.

Официальные выходы грешат очень грубыми ошибками: непропорционально выбранная длина галстука, короткий рукав рубашки — всё это просто недопустимо в гардеробе человека определённого статуса. Ярче подобные нюансы демонстрирует группа образов неформального характера. Здесь чаще встречаются вялые фактуры, неидеальная посадка, искажение пропорций тела, грубое исполнение пошива и т. д.

Такая вестиментарная стратегия применяется для создания простого, понятного и близкого народному сознанию образа лидера. Но при выстраивании образа по этой стратегии нужно обращать внимание на массу деталей. Очень важно не перейти тонкую грань, когда управленец понятен, одобряем, но не опускается на одну ступень с электоратом, так как, если это произойдёт, лидер больше не сможет вдохновлять, учить и вести за собой. То есть не сможет исполнять свою основную функцию.

Стратегию «своего человека во власти» в своё время (и весьма успешно) реализовывали такие видные политики, как Никита Сергеевич Хрущёв, Геннадий Андреевич Зюганов, Рональд Рейган. Именно тонкое исполнение этой линии заставляло имидж работать на владельца. Особое внимание уделяли пропорциям, не допуская искажения либо применяя правило коррекции, не забывали об аксессуарах, что позволяло доносить больше смыслов до масс.

Это основные моменты, с которых стоит начать коррекцию профессионального имиджа в данном случае.

Алла Жернакова

При ближайшем рассмотрении образов появляются очень похожие ощущения. Возможно, выстраиванием габитарной стратегии занимался тот же специалист, что и в предыдущем примере.

Но в этом случае ситуация усугубляется природными характеристиками личности, которые вступают в острый имиджевый конфликт со стратегией. Внешние данные Аллы очень естественные, а имидж требует строгости, собранности, лаконичности.

Есть несколько вариантов, как можно гармонично соединить такие противоположности в единый образ. Один из них — тонкое и интеллигентное вплетение народных элементов в строгие аутфиты. Но действовать топорно, в лоб (как политик Юлия Тимошенко) не выход, элементы должны быть переработаны и выданы в виде символов и отсылок.

В целом проблематика та же: нарушение пропорций, дисгармония по температуре и глубине оттенков, выбор «не своей» палитры и отсутствие единой имиджевой концепции. Это касается предметов одежды, а также в полной мере относится к техникам в макияже и укладке.