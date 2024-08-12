На стиле в Тагиле. Разбираем модные образы руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова и депутата городской думы Нижнего Тагила Ирины Артамоновой

В нашей новой рубрике «На стиле в Тагиле» мы продолжаем разбирать образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. А поможет нам в этом стилист, имидж-консультант Маша Новак. Для удобства все герои разбиты по парам. В прошлый раз мы изучали look главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его пресс-секретаря Аллы Жернаковой. На этой неделе у нас «в гостях» руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и депутат городской думы Нижнего Тагила Ирина Артамонова.

Денис Новоженов

Денис Новоженов демонстрирует отличный, если не идеальный, пример делового гардероба. Сдержанный, формальный, но при этом интересный в своём разнообразии. Белая рубашка как образец элегантности является базой данного гардероба. Полуприталенная, удлинённая, выполненная из высококачественных материалов, с жёстким, слегка эстетским на европейский манер воротничком — такая модель чаще всего составляет основу для большинства официальных образов.

Силуэты строгие, но при этом слегка вытянуты по высоте. Визуально такое построение образует прямоугольник, который на бессознательном уровне ассоциируется со стабильностью, порядком, но при этом ему не чужда гибкость, открытость всему новому. Перемены таких людей не пугают, а напротив, вызывают живой интерес. Цветовая гамма гардероба плавно растянута от лёгкого разбеленного голубого до глубокого тёмно-синего navy blue. Традиционно синий цвет — это символ справедливости, он дарит ощущение надёжности и укрепляет доверие.

Ещё гардероб интересен наличием аксессуаров. Да, их немного, все они строго функциональные, но именно такие детали ярко раскрывают особенности характера и дополняют имидж, делая его завершённым. Как правило, в образах фигурируют две позиции: кольцо и часы. Кольцо является обручальным, выполнено в сдержанном дизайне, транслирует нам информацию о гражданском статусе и приверженности традициям.

Часы. Здесь можно говорить о небольшой коллекции, как минимум есть модели на классическом кожаном ремешке, на металлическом браслете и несколько в спортивном стиле. Причём спортивные модели частенько дополняют строгие официальные образы, что говорит нам о смелости и решительности, о яркой индивидуальности владельца. Но это высказывание не про бунт. Скорее, оно про собственное мнение и свежий взгляд на устоявшиеся понятия.

При определённой сдержанности гардероб отличается разнообразием, не кажется сухим или скучным. Это ярко свидетельствует о глубокой погружённости владельца, его заинтересованности в деле и увлечённости тем, чем он занимается в профессиональном или общественном плане.

Ирина Артамонова

Из тех немногочисленных фото, что имеются в открытом доступе, очень сложно сделать объективные выводы и составить подробный имидж-портрет. Как правило, на фото из официальных источников Ирина Владимировна в жакете среднесвободного кроя с преобладанием чёрного цвета.

Такой образ создаёт ощущение закрытости, окружает своего владельца ореолом таинственности. Возможно, служит своеобразной униформой, защитой от ненужных выводов. Каждый раз человек выполняет определённую функцию, играет роль, а решив поставленные задачи, меняет образ.

Это может объясняться желанием транслировать определённый образ, демонстрировать то, что важно показать, и скрывать то, что нежелательно. Возможно, основные вложения происходят в гардероб нерабочего назначения и всё разнообразие можно наблюдать там. Либо такой человек ещё не нашёл свой персональный стиль, находится в поиске и пока выбрал усреднённый, допустимый для рабочего дресс-кода вариант.