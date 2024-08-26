На стиле в Тагиле. Разбираем модные образы депутатов городской думы Нижнего Тагила Гаджи Абдулова и Галины Масликовой

В рубрике «На стиле в Тагиле» мы разбираем образы десяти персон (пяти мужчин и пяти женщин) из политического бомонда нашего города. А поможет нам в этом стилист, имидж-консультант Маша Новак. Для удобства все герои разбиты по парам. Мы уже изучили look главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его пресс-секретаря Аллы Жернаковой, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова и депутата городской думы Нижнего Тагила Ирины Артамоновой, а также главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова и депутата городской думы Нижнего Тагила, директора телекомпании «Телекон» Ирины Пудовкиной. Сегодня нашими «гостями» будут депутаты НТГД Гаджи Абдулов и Галина Масликова.

Гаджи Абдулов

Уместность, индивидуальность, гармония — это три слова, которыми в общем можно охарактеризовать имидж-стратегию героя.

Что касается уместности, есть чёткое разделение между образами деловой группы и группы неофициальных выходов. Если мероприятие официальное, можно видеть полный набор: костюм, рубашка, галстук, строгая обувь и немногочисленные аксессуары. Но если градус официоза снижается, то и аутфиты выглядят более расслабленно, появляются элементы кэжуальной эстетики: кашемировые бадлоны, джинсы, лоферы.

Индивидуальность. Если прочертить модный меридиан, то всё, что окажется сверху, относят к так называемой британской посадке костюма, когда силуэт остаётся свободным, между костюмом и человеком достаточно много воздуха, а истинные объёмы и пропорции фигуры под этим костюмом скрываются.

Если двигаться вниз, к югу, посадка становится ближе к телу, практически повторяя и чётко очерчивая его реальные границы. Такую посадку называют итальянской, свойственна она преимущественно южным народам. Для любителей итальянской посадки очень важно ощущать связь внутреннего и внешнего, они не привыкли прятать и прятаться за объёмами.

Эта тяга к силуэтности прослеживается у нашего героя как в официальных, так и в расслабленных образах и, бесспорно, в сочетании с типажом выглядит очень гармонично и естественно.

Галина Масликова

Наблюдается конфликт природной графики лица и выбранных линий для оформления портретной зоны (укладка, фактура волоса, вырез горловины, воротники и т.д.).

Укладка разрушает образ сильной, деловой женщины, а также подчёркивает возрастные изменения.

Стилистическая стратегия в целом выглядит как попытка скрестить романтический и деловой образ.

Эта цель достижима, если изменить подход, действовать не интуитивно, а опираясь на базовые знания в имиджмейкинге. Иначе можно совершить много оплошностей. А статус и занимаемая должность не оставляют шанса на ошибку.

Рекомендации: