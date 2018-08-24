На стадион «Высокогорец» запретили пускать болельщиков. «Может, завтра трибуны упадут»

Завтрашний матч очередного тура чемпионата России по футболу III дивизиона «Урал — Западная Сибирь» на стадионе «Высокогорец» между «Уральцем-НТ» и тобольским «Тоболом» пройдёт при пустых трибунах. Об этом АН «Между строк» сообщил исполнительный директор тагильского клуба Юрий Ветлугаев. По его словам, сегодня днём ему позвонил один из тренеров ДЮСШ «Высокогорец» и сообщил о распоряжении руководства стадиона.

Получить оперативный комментарий от администрации «Высокогорца» не удалось. Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Дмитрий Язовских в беседе с журналистом АН «Между строк» заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо ограничениях.

По версии прокуратуры, такое решение на «Высокогорце» могли принять из-за требований безопасности.

«Нужно у руководства учреждения спрашивать, прошли ли они сертификацию, значит, могут принимать людей на этих объектах. Если нет — не имеют права запускать туда людей, и в данном случае они действуют в рамках закона. Есть специальное постановление правительства РФ, где говорится, что проводить мероприятия на спортивных объектах разрешается только в том случае, если предусмотрена техника безопасности, пожаротехнические условия соблюдены, строительные нормы. Может, завтра трибуны упадут вместе с болельщиками и они погибнут под ними. Я не думаю, что они хотят погибнуть. Поэтому, наверное, и было принято такое решение, для блага людей», — пояснил АН «Между строк» прокурор Ленинского района Нижнего Тагила Владимир Мартынов.

Напомним, в октябре прошлого года Федеральная служба безопасности запретила болельщикам нижнетагильского футбольного клуба «Уралец-НТ» посещать домашние игры команды. Тогда это было связано с тем, что клуб не мог обеспечить необходимые меры безопасности при проведении матчей. После инцидента руководство команды приняло решение нанять ЧОП для охраны порядка на стадионе.