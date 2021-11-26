На шахте «Листвяжная» в Кузбассе найден живым один из пропавших спасателей

26 ноября в Кемеровской области после пожара на шахте «Листвяжная» одного из горноспасателей Александра Заковряшина нашли живым, сообщает РИА Новости.

Заковряшин сам сумел выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи. Его госпитализировали с отравлением угарным газом средней тяжести, переохлаждением и обезвоживанием. Сейчас Александр чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Его навестили коллеги, журналисты и врио главы МЧС Александр Чуприян.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил горняков, которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком.

«Сейчас наша задача — оказать всем максимальную помощь. Как только станет возможно, возобновим спасательную операцию на шахте», — говорит Цивилёв.

В медучреждении находятся 32 пострадавших: двое в реанимации в тяжёлом состоянии, у других — лёгкая и средняя степени тяжести. Всего госпитализировали 37 шахтёров, 12 получают лечение амбулаторно. Все, кто был в ночной смене, уже прошли полную диагностику, сообщил глава Кемеровской области со ссылкой на доклад врачей.

Как сообщили в экстренных службах, в «Листвяжной» было два взрыва метана, 46 шахтёров погибло при первом, пять спасателей — при втором, пишет РИА Новости.

Президент России подписал указ о награждении шести спасателей орденами Мужества.

Владельцы холдинга «СДС-Уголь», куда входит шахта «Листвяжная», пообещали семьям погибших по 2 млн рублей.

Губернатор Свердловской области выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших горняков и спасателей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает уральский департамент информационной политики.

«Эта страшная трагедия стала общим горем для всей России. В этот скорбный день заверяю вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Кемеровской области горечь этой тяжкой утраты», — заявил глава региона.

Полпред президента Владимир Якушев также выразил соболезнования родным и близким погибших. Он направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

«Очень сложно передать все чувства, когда гибнет так много хороших людей. От лица жителей Уральского федерального округа я говорю: Кузбасс! Мы с вами в эту трудную минуту!» — написал Якушев.

Напомним, утром 25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл пожар. В момент возгорания в шахте находилось 285 человек.