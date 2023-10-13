На перевод домов с печного отопления на газовое Нижнему Тагилу будет выделено дополнительно 250 млн рублей

На перевод домов с печного отопления на газовое Нижнему Тагилу до 2026 года будет выделено дополнительно 250 млн рублей в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«В текущем году на эти цели было выделено 200 млн рублей. Таким образом, суммарное финансирование с учётом доли областного и местного бюджета на три года превысит 475 млн рублей. На эти средства планируется газифицировать более 2 тысяч частных домовладений», — отметил Николай Смирнов.

Средства будут направлены на компенсацию затрат жителей на перевод домов с печного на газовое отопление. В 2024 году будет выделено 33,6 млн рублей, в 2025 году — 216,4 млн рублей.

По словам министра, строительно-монтажные работы внутри дома завершены на 368 объектах, к более чем половине из них газ уже подведён. Всего от жителей Нижнего Тагила на текущий момент подано около 600 заявок.

В рамках социальной газификации газораспределительные компании для жителей бесплатно строят газовые сети до границ земельного участка. Оставшиеся затраты на покупку котла, газовой плиты, монтаж теплового контура и радиаторов осуществляются собственниками. Между тем по программе «Чистый воздух» 99,9% этих затрат жителям Нижнего Тагила будет компенсировано. Таким образом, стоимость подключения одного домовладения составит всего около 200 рублей.

Ранее в ходе визита в Нижний Тагил Николай Смирнов сообщил, что в городе до конца 2023 года реконструируют пять самых старых котельных в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Стоимость работ оценивается в 761,4 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года в Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК запустил пятый экологический объект по проекту «Чистый воздух», который позволит перевести конечное охлаждение коксового газа в закрытый цикл. В церемонии запуска приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов России, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Его основная задача — к 2026 году снизить в городе объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года. При поддержке регионального правительства реализуется комплекс мероприятий по данному направлению. В том числе в 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил городу более 800 млн рублей на покупку новых трамваев в рамках программы «Чистый воздух».