В Нижнем Тагиле реконструируют пять старых котельных за 760 млн рублей 

В Нижнем Тагиле реконструируют пять самых старых котельных до конца 2023 года. Стоимость работ оценивается в 761,4 млн рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«К настоящему времени работы на всех объектах идут в соответствии с графиком и будут завершены к декабрю текущего года. При этом все мероприятия, необходимые для бесперебойной подачи тепла потребителям, будут завершены уже к началу следующей недели», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ходе своего визита в Нижний Тагил.

Он уточнил, что реконструкция старых котельных позволит не только снизить выбросы в атмосферу, но и повысить их энергоэффективность, а следовательно, и качество коммунальных услуг, предоставляемых жителям Нижнего Тагила.

Кроме того, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в 2023 году в Нижнем Тагиле ведётся реконструкция восьми километров магистральных и распределительных сетей, а также насосных станций на сумму почти 340 млн рублей. Из них около 200 млн рублей — федеральные средства. В планах на 2024 год в городе также предусмотрен капитальный ремонт участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей на общую сумму 665 млн рублей.

Напомним, ранее модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила оценивали в более чем 600 млн рублей.