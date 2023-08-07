На модернизацию пяти котельных Нижний Тагил получит более 600 млн рублей

Евгений Куйвашев направил на модернизацию пяти газовых котельных Нижнего Тагила более 600 млн рублей. Выделенные средства поступят в городской бюджет в рамках проекта «Чистый воздух», сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Тагильские котельные будут реконструированы и оснащены современным оборудованием для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что является основной задачей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подрядной организацией уже проведено обследование котельных, разработана проектная документация, получены положительные заключения госэкспертизы, начаты строительно-монтажные работы.

«В ходе реконструкции котельных будут установлены современные водогрейные котлы с коэффициентом полезного действия не менее 94%, которые оснащены современными наддувными горелками с двухступенчатым сжиганием топлива, запланирована комплексная автоматизация котельных с погодозависимым регулированием отпуска тепловой энергии, что позволит уменьшить расход топлива. Также будет смонтирована энергоэффективная группа насосов как сетевых, так и подпиточных с частотными преобразователями с учётом существующей присоединённой нагрузки. Это позволит увеличить энергоэффективность котельных», — рассказал Николай Смирнов.

Сейчас износ оборудования всех пяти котельных составляет от 63% до 77% (котловые контуры введены в эксплуатацию в период с 1966 по 1978 год). В зданиях уже демонтируются основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, старые полы, кровельные перекрытия, вывозится строительный мусор. Параллельно идёт замена основания пола, опорных конструкций под оборудование, устраиваются фундаменты под современные дымовые трубы, начаты работы по установке основного оборудования и монтажу трубопроводов внутреннего контура котельных.

Завершение работ запланировано до конца 2023 года. Эффект от снижения объёма выбросов загрязняющих веществ в результате преобразования котельных будет виден по итогам двух лет эксплуатации. Специалисты полагают, что к концу 2025 года снижение объёма выбросов составит 39,2 тонны.

Отметим, что Нижний Тагил, второй по численности город Свердловской области, в рамках проекта «Чистый воздух» за два последних года получил из федерального бюджета 1,6 млрд рублей. Эти средства направлены на реконструкцию пяти котельных станций, а также на финансирование экологически чистого городского транспорта и переход жителей частных домов с печного отопления на газовое.