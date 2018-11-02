На обновление курорта «Гора Белая» выделят 200 млн рублей из областного бюджета

В 2019 году на обновление курорта «Гора Белая» из бюджета Свердловской области планируется выделить 200 млн рублей, пишет Znak.com со ссылкой на проект казны региона. При этом издание отмечает, что документ пока лишь направлен в Заксобрание, в него ещё могут быть внесены изменения.

По планам свердловских властей, ГЛК «Гора Белая» планируется преобразовать в туристско-рекреационный кластер и особую экономическую зону регионального значения. «Гора Белая» должна стать региональным круглогодичным курортом с возможностью одновременно обслуживать 7–7,5 тысяч человек. Специалисты канадской компании Ecosign, которая занимается планированием горнолыжных курортов по всему миру, зимой предлагают развивать на курорте катание на лыжах, сноубордах, тьюбинге («бублики»), санях, прогулки на снегоступах, летом — катание на мотоциклах, велосипедах, мотовездеходах, лошадях, а также аттракционы и проведение разного рода мероприятий, например свадеб. Некоторые лыжные трассы, в частности, можно использовать летом как спуск для велосипедистов.

Канадские специалисты предлагают создать у подножия горы лыжную деревню, где можно проводить различные фестивали и мероприятия зимой, а летом использовать для рынков, других активностей. Гора, по замыслу авторов, должна стать местом, куда люди уезжали бы от городской среды.

Ранее глава управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич оценивал только первый этап преображения курорта в сумму порядка 1–1,5 млрд рублей, в целом же общая стоимость проекта может составить 8 млрд рублей — речь идёт о финансировании из всех источников, включая частные вложения бизнеса.