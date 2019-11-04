На несогласованную акцию по проблеме чистой воды в Нижнем Тагиле вышли 70 человек

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, на берегу Черноисточинского водохранилища прошёл экологический флешмоб #обнимипруд, организованный экологом Рамилем Хакимовым при поддержке тагильской ячейки КПРФ. Как рассказал АН «Между строк» общественник, в минувшую пятницу он отправил в администрацию Горноуральского городского округа уведомление о мероприятии, но до сегодняшнего дня не получил от чиновников никакого ответа. Несмотря на то что акция была официально не согласована, около 70 человек вышли на улицу, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По словам эколога, цель мероприятия — привлечение внимания властей к многолетней проблеме Черноистоичинского водохранилища, которое является одним из основных источников питьевой воды для жителей Нижнего Тагила и пригорода.

С самого утра на площади дежурили экипажи ДПС и ППС. После общего схода на площади перед мемориалом ВОВ на пересечении улиц Ломоносова, Первомайской и Кирова основная группа двинулась в район запруды у дома № 85а на улице Комсомольской, а часть людей пошла в сторону плотины.

Организатор акции Рамиль Хакимов попытался скоординировать народ на месте, чтобы люди взялись за руки, но сотрудники полиции сделали ему замечание, что не стоит делать никаких призывов. И всё же участникам флешмоба удалось на несколько минут взяться за руки для фотографии.

Постояв несколько минут на берегу, люди стали расходиться.

Напомним, в середине октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время встречи с профсоюзными лидерами рассказал им о будущем многострадального Черноисточинского пруда. В частности, была затронута тема спасения системы водоснабжения муниципалитета. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тысяч и 70 тысяч кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу никто не выделит. Проект, по словам Владислава Пинаева, должны сделать в 2020 году.

Ранее тагильский эколог Андрей Волегов направил обращение к президенту России с просьбой выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского водохранилища уже в 2020 году.