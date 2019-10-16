В Нижнем Тагиле прошёл пикет за реабилитацию Черноисточинского пруда

Сегодня, 16 октября, на Театральной площади возле памятника Черепановым прошёл экологический пикет и сбор подписей за реабилитацию Черноисточинского пруда в 2020 году. По словам организатора — тагильского экоактивиста Андрея Волегова, — необходимо добиваться, чтобы деньги на данные мероприятия были выделены как можно раньше.

«Когда Владислав Пинаев был ещё в статусе исполняющего обязанности главы города, была проведена диагностика Черноисточинского пруда, составлен проект по реабилитации и направлен в Москву в Росводресурсы, — поясняет Волегов. — Ведомство рассмотрело этот проект, но средства на его реализацию были выделены только на 2021 год, хотя уже практически всё для этого готово. Сейчас мы обращаемся к Владимиру Путину, его полномочному представителю в УрФО Николаю Цуканову, чтобы приступить к реабилитации с 2020 года, чтобы быстрее восстановить водоём».

Проводить сбор подписей экологи планируют до середины следующей недели. Пикеты пройдут ещё 17 и 18 октября с 16 до 18 часов на этом же месте.

Напомним, в Нижнем Тагиле реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый губернатором Евгением Куйвашевым, по спасению системы водоснабжения города. Положительное заключение госэкспертизы получил проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Его за 4,5 млн рублей подготовило НПП «Проект Стройкомплекс», приблизительная стоимость работ — 555 млн рублей. В связи с тем, что посёлок Черноисточинск относится к Горноуральскому городскому округу, а сам водоём находится в ведении областного министерства природных ресурсов и экологии, львиная доля мероприятий закреплена за региональным правительством и администрацией ГГО.