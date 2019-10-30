Жителей Нижнего Тагила в День народного единства приглашают принять участие в экологической акции #обнимипруд

4 ноября, в День народного единства, в посёлке Черноисточинск с 12:00 до 12:30 пройдёт экологическая акция #обнимипруд, организованная местным активистом Рамилем Хакимовым. По словам эколога, цель мероприятия — привлечение внимания властей к многолетней проблеме Черноистоичинского водохранилища, которое является одним из основных источников питьевой воды для жителей Нижнего Тагила и пригорода.

«Это будет уже третье экологическое мероприятие за последний месяц по качеству водоснабжения и реабилитации Черноисточинского пруда, — рассказал Хакимов АН “Между строк”. — И оно ещё важно тем, что состоится в преддверии первого выездного заседания Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, которое пройдёт 15 ноября в Екатеринбурге с участием министра Дмитрия Кобылкина».

Местом сбора участников акции станет площадь перед мемориалом ВОВ на пересечении улиц Ломоносова, Первомайской и Кирова. Планируется, что участники возьмутся за руки и растянутся цепочкой вдоль берега, тем самым выражая свою «поддержку» пруду.

Напомним, в середине октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время встречи с профсоюзными лидерами рассказал им о будущем многострадального Черноисточинского пруда. В частности, была затронута тема спасения системы водоснабжения муниципалитета. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

«Сегодня все разговоры ведутся про холодную воду, много разговоров про Черноисточинское водохранилище, — отметил Владислав Пинаев. — Везде фигурирует город Нижний Тагил. Но я сразу скажу, что в соответствии с федеральными законами все недра принадлежат Российской Федерации. Она делегирует данные полномочия по их содержанию субъектам РФ. То есть данный водоём полностью курируется Министерством природных ресурсов Свердловской области. Мы абсолютно не имеем никакого законного права тратить ни копейки бюджетных средств на какие-либо мероприятия, связанные с реабилитацией Черноисточинского водохранилища. Наши полномочия полностью начинаются с момента забора воды и касаются также её выхода и попадания в сети».

В мае в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда. Шламоконакопитель перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тысяч и 70 тысяч кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу никто не выделит. Проект, по словам Владислава Пинаева, должны сделать уже в 2020 году.

Ранее тагильский эколог Андрей Волегов направил обращение к президенту России с просьбой выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского водохранилища уже в 2020 году.