Владислав Пинаев рассказал профсоюзным лидерам про будущее Черноисточинского пруда и вылитые в него нефтепродукты

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время встречи с профсоюзными лидерами рассказал им о будущем многострадального Черноисточинского пруда и о вылитых в него нефтепродуктах. Встреча с тагильчанами прошла накануне, 18 октября в Общественно-политическом центре. Глава поведал им о тех проектах, которые сегодня реализуются в городе, а также о планах на ближайшее будущее. В частности, была затронута тема спасения системы водоснабжения муниципалитета. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

«Сегодня все разговоры ведутся про холодную воду, много разговоров про Черноисточинское водохранилище, – отметил Владислав Пинаев. – Везде фигурирует город Нижний Тагил. Но я сразу скажу, что в соответствии с федеральными законами, все недра принадлежат Российской Федерации. Она делегирует данные полномочия по их содержанию субъектам РФ. То есть, данный водоём полностью курируется Министерством природных ресурсов Свердловской области. Сегодня они приезжали, приезжала специальная комиссия. Там нашли нефтепродукты, кто-то их специально туда вылил».

Пинаев также напомнил о том, что Черноисточинский пруд находится на территории другого муниципального образования.

«Мы абсолютно не имеем никакого законного права тратить ни копейки бюджетных средств на какие-либо мероприятия, связанные с реабилитацией Черноисточинского водохранилища. Наши полномочия полностью начинаются с момента забора воды и касаются также её выхода и попадания в сети», – добавил Пинаев.

Ранее Минприроды получило анализы проб воды, взятых из реки Чёрной, куда идёт сброс воды из Черноисточинского водохранилища, проб воды около плотины и из самого Черноисточинского водохранилища. Исследование не выявило превышения ни по одному из шести исследуемых показателей загрязняющих веществ. Водопроводная вода не представляет угрозы для здоровья людей, подчеркнули в ведомстве. Несмотря на это заявление, общественники в соцсетях стали призывать жителей Нижнего Тагила массово писать обращения в Роспотребнадзор с просьбой провести анализ воды. В ведомство поступило уже около 30 писем.

«Мы справляемся с ситуацией по качеству воды, которая выходит с Черноисточинского гидроузла по распределительным сетям. Всё, что там говорят, это неправда. Несколько проб брал Роспотребнадзор на Гальянке в квартирах. Нам пришли бумаги, что по СанПиНам нарушений нет. Я не говорю, что у нас всё идеально», – заверил на последнем аппаратном совещании в тагильской мэрии замдиректора по производству ООО “Водоканал-НТ” Евгений Захаров.

В мае в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда. Шламоконакопитель перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.

Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу никто не выделит. Проект, по словам Владислава Пинаева, должны сделать уже в 2020 году.