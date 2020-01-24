На месте взрыва газа в Каменске-Уральском нашли предсмертную записку

Жительница дома в Каменске-Уральском, где утром взорвался газ, оставила предсмертную записку, со ссылкой на собственные источники пишет Ura.ru.

«На шкафу — предсмертная записка. Женщина писала пьяной, после этого в шоке вызвала скорую. Она сейчас в тяжёлом состоянии», — сообщил собеседник.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что сотрудниками ведомства в квартире дома была обнаружена женщина 1986 года рождения с термическими ожогами второй степени.

«Её доставили в городскую больницу Каменска-Уральского. Сотрудниками полиции на месте происшествия обнаружена предсмертная записка, выполненная от имени хозяйки квартиры. В 05:30 на место происшествия выехала ИПЛ ГУ МЧС России по Свердловской области и диагностический комплекс "Струна"», — уточнили в МЧС.

Напомним, инцидент произошёл в жилом доме № 24 по улице Привокзальной в Каменске-Уральском. Взрыв, по предварительной версии областного МВД, произошёл из-за неправильного использования газового оборудования. Из дома было эвакуировано 35 человек.