В Каменске-Уральском в квартире около вокзала взорвался газ

Утром 24 января в 4:50 в Каменске-Уральском взорвалась квартира № 68 пятиэтажного панельного дома на улице Привокзальной, 24, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, по предварительным данным, «хлопок газовоздушной смеси» произошёл «из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием». Последующего возгорания не произошло, уточнил он.

«В квартире произошло частичное разрушение ненесущей стены со смежной квартирой 67, а также волной выбито два окна. Из третьего и четвёртого подъездов эвакуированы 35 человек, в том числе шесть детей. В результате ЧП в городскую больницу № 2 доставлена женщина, проживавшая в квартире № 68 гражданка Газизова 1986 года рождения, с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, алкогольное опьянение"», — сообщил Горелых.

В полиции также указывают, что угрозы обрушения дома нет. Сейчас на месте происшествия работают представители МВД и МЧС, которые тщательно обследуют здание. К дому также прибыл глава администрации Синарского района Алексей Ялунин, отметил начальник пресс-службы свердловского главка полиции. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области рассказали, что все эвакуированные жители подъезда находятся в пункте временного размещения. У пострадавшей, по их данным, всё же имеются термические ожоги, её состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

«Для оценки последствий хлопка из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс "Струна"», — добавили в ведомстве.

По факту инцидента организована проверка, по итогам которой примут обоснованное процессуальное решение, сказал полковник Горелых.