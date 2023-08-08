На магистральном водоводе «Водоканала-НТ» произошла авария

Накануне, 8 августа, на магистральном водоводе D-1000 «Водоканала-НТ» в районе посёлка Чащино произошла утечка. Как сообщили в пресс-службе организации, на месте работали аварийные бригады.

Также в компании предупредили, что к вечеру понедельника произойдёт снижение параметров давления воды на ГГМ и в Дзержинском районе. Это необходимо для того, чтобы отключить аварийный водовод и перенаправить весь объём подаваемой в город воды на второй водовод. В «Водоканале-НТ» заверили, что после переключений параметры давления водоснабжения будут восстановлены. При этом полного отключения воды не будет.

В соцсетях жители Вагонки и Гальянки вновь высказали критику в адрес ресурсоснабжающей организации.

«На ГГМ холодная еле бежит! На верхних этажах, можно сказать, вообще нет, а горячая — кипяток», — жалуется Артём Якимов.

«Сегодня включили типа холодную воду. Напор маленький, даже стиральную машинку не запустить», — возмущается Верочка Усова.

Напомним, с 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле длилось масштабное отключение водоснабжения в связи с тем, что компания «Водоканал-НТ» остановила Черноисточинский гидроузел на обслуживание. Из-за этого в Дзержинском районе, на Руше, Горбуново и Гальянке не было холодной воды, а в некоторых домах и учреждениях, где водоснабжение имеет закрытую систему, вода отсутствовала полностью. Несмотря на то, что компания «Водоканал-НТ» пообещала запустить Черноисточинский гидроузел в полночь, жители Вагонки и частично ГГМ с утра начали жаловаться в соцсетях на отсутствие холодной воды. В ноябре 2022 года значительная часть Гальянки осталась без воды из-за прорыва трубы на сетях водоснабжения «Водоканала-НТ» на улице Аганичева у дома № 108. А в декабре 2022 года произошла очередная авария на магистральных сетях ООО «Водоканал-НТ». Прорыв трубы водовода диаметром 900 мм случился на правом берегу Нижнетагильского пруда, в нескольких метрах от нового моста.