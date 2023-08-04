В Нижнем Тагиле началась трёхдневная «засуха» на Вагонке и ГГМ

Сегодня в Нижнем Тагиле началось масштабное отключение водоснабжения, которое продлится до 6 августа. Связано это с тем, что компания «Водоканал-НТ» остановила Черноисточинский гидроузел на обслуживание. Из-за этого в Дзержинском районе, на Руше, Горбуново и Гальянке не будет холодной воды, а в некоторых домах и учреждениях, где водоснабжение имеет закрытую систему, вода будет отсутствовать полностью. На днях мэрия опубликовала график подвоза питьевой воды к домам на Гальянке и Вагонке.

Накануне, 3 августа, директор Единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков во время эфира на ТК «Телекон» сказал, что на подвоз чистой воды всем нуждающимся рассчитывать не стоит, поскольку у «Водоканала-НТ» всего три машины и им будет затруднительно обеспечить все отключённые соцобъекты и дома.

«“Водоканал” всех не обеспечит. Я заявку им делал, они дали мне информацию: у них только три машины будет на подвозе холодной воды. У нас социально значимых объектов отключается много от горячей и холодной воды: шесть садиков с дежурными группами, плюс инфекционная и психиатрическая больницы. Там ни той ни другой воды, по моей информации, не будет, надо подвозить. Поэтому, скорее всего, они население не обеспечат, эти три машины», — сказал Григорий Омельков.

Сегодня с утра журналист АН «Между строк» отправилась на ГГМ к домам, в которых полностью отсутствует водоснабжение, чтобы проверить эту информацию. Согласно графику, первая машина с водой должна была приехать в 08:30 на улицу Булата Окуджавы. Но автоцистерны в указанное время на месте не оказалось.

В 09:10 водовоз удалось обнаружить на Уральском проспекте. Как рассказал АН «Между строк» его водитель Олег, всего по городу будут ездить три машины: две на Вагонке и одна на ГГМ, вместимость одной цистерны — 4 тысячи литров. А если вода закончится, то они отправятся на заправку в посёлок Старатель.

«Порядок некоторых адресов был сделан не совсем удобно. В некоторых интервалах всего полчаса, за это время нужно успеть разлить воду и добраться из одного конца района в другой. Поэтому мы согласовали с руководством и сделали маршрут развоза воды более логичным и удобным, изменив порядок нескольких адресов. Людей подходит мало, так как они заранее знали об отключении воды и, возможно, набрали себе про запас. Воду мы привозим питьевую из скважины», — говорит водитель.

Мнения жителей домов по поводу отключение водоснабжения разделились. Кто-то считает, что отключение воды для ремонта необходимо, они готовы потерпеть несколько дней, но есть и те, кому такое решение категорически не понравилось.

«Очень плохо отношусь к этой ситуации. Мне это очень сильно не нравится, у меня маленький ребёнок, которого нужно неоднократно подмывать. Сейчас это сделать будет крайне неудобно. Мы вчера набрали целую ванную, а также планируем набрать воду в ёмкости из водовоза. Будем нагревать воду сами», — говорит молодая мама Анна.

«Я явно не в восторге. Вот управляющую компанию бы на три дня без воды оставить. Детей чем мыть? Мы сейчас набираем воду всей семьёй, но нам не хватит, потом её придётся ещё и покупать», — говорит тагильчанин Евгений.

Большинство жителей ГГМ отметили, что узнали про отключение воды благодаря объявлениям на подъезде, поэтому заранее запаслись водой. А некоторые запланировали гигиенические процедуры у родственников, друзей или в саду.

«На подъезде висит предупреждающее объявление, поэтому мы знали об отключении воды. Мы понимаем, что у нас всё идёт через холодную воду, что нужно делать сантехнические работы своевременно, поэтому мы отреагировали положительно на отсутствие воды. Нужно ведь тоже входить в положение служб. Мы же в этом заинтересованы», — говорит жительница ГГМ Наталья.

Местные жители также отмечают, что поблизости есть родники, водоматы и продуктовые магазины, в которых можно купить бутилированную воду. Поэтому особого дискомфорта отсутствие воды не вызывает.

«В ванну я воду уже набрала, поэтому набирать из машины не буду. А питьевую воду мне привозит дочь из сада. Дискомфорта мне эта ситуация не доставляет. У кого нет такого блага, те ходят на родник, который находится недалеко от нашего дома», — говорит пенсионерка Эмма Константиновна.

Напомним, ранее в кафе и ресторанах Нижнего Тагила рассказали редакции о том, как общепит будет работать в период отключения холодной воды на Вагонке и ГГМ.