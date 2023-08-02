В кафе и ресторанах Нижнего Тагила рассказали, как общепит будет работать в период отключения холодной воды на Вагонке и ГГМ

В кафе и ресторанах Нижнего Тагила, расположенных на Вагонке и Гальянке, рассказали, как заведения общепита будут работать в период планового отключения холодной воды с 4 по 6 августа. Филиалы ресторанов «Ем Сам» будут открыты в обычном режиме. Там запаслись канистрами с холодной питьевой водой, поэтому не станут прекращать обслуживание клиентов в эти выходные, рассказали журналисту АН «Между строк» в ресторане.

«Увидели новость про отключение воды. Поэтому мы заранее запасли воду в канистрах, будем её нагревать при надобности и работать в штатном режиме», — уточнили в ресторане «Ем Сам» на ГГМ.

Кафе Free man, филиал которого расположен на улице Захарова, 1а, будет работать в обычном режиме, однако в разговоре с журналистом в заведении признались, что даже не слышали про скорое отключение воды, но сообщили, что запасы в канистрах есть, поэтому команда будет работать в привычном режиме. Не закроется и ресторан Clever Coffee, находящийся на улице Тагилстроевской 6в, а также пиццерия «Салют» по адресу Черноисточинское шоссе, 41. Ресторан «Вилка Ложка» на Вагонке (Юности, 14) также будет принимать своих гостей в период приостановки водоснабжения. Кафе «Блинная», находящаяся на первом этаже многоквартирного дома на Дзержинском проспекте, 63, тоже будет открыта. Однако ресторан «Пожарка» с 4 по 6 августа приостановит свою работу и не сможет принять гостей.

UPD: позже представители «Пожарки» заявили, что заведение будет работать с 4 по 6 августа в обычном режиме.

В ресторане «Своя компания» на Вагонке (проспект Вагоностроителей, 15/13) журналисту АН «Между строк» пояснили, что пока не знают, сможет ли заведение работать в обычном режиме. В бутике-кофейне на улице Бажова, 9 отказались от комментариев и бросили трубку после вопроса журналиста. В ресторане «Просто и вкусно», расположенном на ГГМ по адресу Черноисточинское шоссе, 64, тоже не смогли дать оперативного ответа.

Помимо этого, в Нижнем Тагиле на период отключения воды закроют большинство детских садов в двух районах. Так, на Гальянке не будут работать детсады объединения «Радость». Дежурные группы организуют в детских садах № 121 и 145. Уточнить информацию можно по телефону +7 (3435) 41-59-65. В Дзержинском районе закроют детские сады объединения «Детство». Дежурные группы организуют в детских садах № 32, 143 и 179. Уточнить информацию можно по телефону +7 (3435) 33-60-33. Кроме этого, не будут работать детсады объединения «Гармония» № 1, 85, 182, 101. Дежурные группы организуют в детском саду № 33. Подробности по телефону +7 (3435) 97-84-43. Плату за день непосещения детского сада обещают пересчитать.

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируется остановка Черноисточинского гидроузла (ЧГУ). Холодную воду в Дзержинском районе и на ГГМ ООО «Водоканал-НТ» отключит на трое суток: с 06:00 4 августа до полуночи 6 августа 2023 года, а в некоторых домах в эти выходные не будет ни горячей, ни холодной воды. Городская мэрия решила, что для таких случаев нужен подвоз воды и опубликовала соответствующий график. В мэрии просят жителей заблаговременно сделать запас проточной воды. В домах, не попавших в список, в кранах будет только горячая вода.