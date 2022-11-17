В Нижнем Тагиле ГГМ остался без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле значительная часть Гальянки осталась без воды из-за прорыва трубы на сетях водоснабжения «Водоканала-НТ» на улице Аганичева у дома № 108. Об этом АН «Между строк» рассказали в ресурсоснабжающей организации. Сообщается, что в 15:47 на водоводе диаметром 600 мм, который питал ГГМ, произошла авария. Данная труба является запасной и была запущена в работу после того, как 30 апреля 2022 года строителями моста через Тагильский пруд был повреждён основной магистральный водопровод диаметром 1000 мм. Как уточнили специалисты «Водоканала-НТ», повреждённая весной труба до сих пор не отремонтирована.

Аварийные бригады выехали на место для переключения водоводов, и на момент публикации представители ООО «Водоканал-НТ» уже заявили об устранении утечки. Отмечается, что давление воды будет снижено до полного устранения аварийной ситуации. Это связано с тем, что используемый в данный момент водопровод является резервным.

Сейчас подробно выясняется характер и причины возникновения повреждений. Восстановительные работы на объекте продолжаются. В «Водоканале-НТ» отмечают, что эта ветка является единственной рабочей среди тех, которые питают ГГМ водой.