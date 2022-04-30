Половина Нижнего Тагила осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода строителями моста через пруд (ВИДЕО)

Днём 30 апреля в районе строительной площадки моста через Тагильский пруд на ГГМ, около ТЦ «Лента», при проведении работ был повреждён водовод диаметром 1000 мм, который снабжал водой половину Нижнего Тагила.

«Подрядная организация, выполняющая строительство моста, также прокладывает новый водопровод без согласования с ООО “Водоканал-НТ”, без совместного утверждения проектов и мест проведения земляных работ, без вызова представителей ООО “Водоканал-НТ”. Сегодня во время работ произошла авария, зацепили магистральный водовод. В результате чего выпала часть водопровода из железобетонных труб на участке около 50 метров. В данный момент большая часть города остаётся без воды. Это Дзержинский район, часть ГГМ, посёлки Северный, Сухоложский и часть Тагилстроя», — заявил ведущий инженер ПТО по эксплуатации водопроводного хозяйства ООО «Водоканал-НТ» Михаил Журавлёв.

По словам представителя ресурсоснабжающей организации, все аварийные бригады ООО «Водоканал-НТ» задействованы при устранении последствий ЧП. Данный участок водопровода восстановлению не подлежит.

В пресс-службе «Водоканала-НТ» добавили, что вода подаётся сейчас по резервному трубопроводу, поэтому может быть слабый напор.